محافظ الإسكندرية يهنئ القيادة السياسية بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

هنأ محافظ الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وباسم مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، التي عبرت عن تلاحم شعب مصر والجيش والشرطة وأكدت إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، والسداد والتوفيق للرئيس لما فيه الخير لبلدنا الحبيبة مصر وشعبها دائما بكل خير.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية وخرج فيها الملايين بجميع طوائفهم هي خير دليل علي عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، وهو ما أكده موقف قواتنا المسلحة الباسلة والتي أقسمت على الحفاظ على هذا الوطن وحماية أبنائه، حيث وضع الجميع مصلحة الوطن وهويته فوق أي اعتبار، لاستعادة الدور الوطني لمؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها لصالح مصر والمصريين جميعا، ورفض جميع مظاهر الخضوع لأي تهديدات إرهابية، تستهدف زعزعة استقرار الوطن.