3 معامل إلكترونية لأعمال تنسيق الثانوية العامة بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، عن تخصيص ثلاثة معامل إلكترونية لأعمال التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات المعدلة، والدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 172، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اختيار معمل الحاسب الآلي بوحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات بالمجمع الثاني شرق النيل، لافتًا إلى أنه تم تخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق لتقديم أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.