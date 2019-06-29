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رياضة

اتحاد الجمباز يختتم مسابقات بطولة الجمهورية بحضور 3 آلاف متفرج (صور)

السبت 29/يونيو/2019 - 05:23 م
جريدة الدستور
الدستور
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اختتم مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، مسابقات وبطولات العام الرياضى 2018 2019 أمس ببطولة الجمهورية للجمباز العام والجمباز للجميع بصالة نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى وسط حضور جماهيرى مكثف تخطى حاجز الثلاثة آلاف مشجع ما بين أولياء أمور اللاعبين ومحبى اللعبة.

شارك فى البطولة نحو 1200 لاعب ولاعبة من مختلف مدن ومحافظات مصر بالوجهين البحرى والقبلى، فضلا عن حضور عدد من رؤساء الأندية التى شاركت فى هذا الحدث الكبير، وفى مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة الإتحاد السكندرى على رأسهم محمد.مصلحى رئيس مجلس ادارة النادى.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى للجمباز إن البطولة كانت بمثابة تظاهرة رياضية رائعة وعرس رياضى كبير، تجمع فيها عدد من أبناء اللعبة من مختلف المحافظات والمدن المصرية تحت لواء الاتحاد المصرى للجمباز، على صالة الاتحاد السكندرى، مشيرا إلى أن الجهود التى بذلها ويبذلها الانحاد فى نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين أتت بثمارها فى هذا المحفل الرياضى الكبير، مضيفا أن مجلس الإدارة يواصل جهوده لان تكون رياضة الجمباز من الألعاب التى يشار اليها بالبنان خلال الفترات المقبلة، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه محمد مصلحى رئيس نادى الإتحاد فى نجاح هذه البطولة، موجها الشكر له ولأعضاء مجلس إدارة ناديه بالكامل على حسن الإستقبال والإستضافة والتنظيم.

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