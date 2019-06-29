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محافظات

حدائق القليوبية تفتح أبوابها بالمجان للمواطنين احتفالا بذكرى 30 يونيو

السبت 29/يونيو/2019 - 05:21 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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قرر محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والاحياء أمام المواطنين، غدا الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال المحافظ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة مشيرا أنه خرج الشعب المصري يدا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلا

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا أنه ستقوم مجالس المدن والمراكز والأحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التي خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم لاستعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.

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