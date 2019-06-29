محافظة القاهرة تواصل عملها بـ"محور الطوارئ" بالسلام

قال إبرهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المنطقة تواصل عملها بمحور ترعة الطوارئ في السلام، تمهيدا لإنجازه وفق الجدول الزمني الخاص به بعد شهر.



وأوضح صابر في تصريحات لـ "الدستور" أن طريق ترعة الطوارئ بالسلام تولي له محافظة القاهرة أهمية بالغة باعتباره المحور الأهم والذي سيساعد فى الحد من الكثافة المرورية، ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة بلبيس الصحراوى.



وأشار نائب المحافظ إلى أن عمليات التعويض تتم فور الإزالة وذلك من خلال نقل الأسر بوحدات كاملة الأثاث والفرش إلى مدينة أهالينا، موضحا أنه تم تعويض 722 أسرة مستحقة.