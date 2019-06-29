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تكنولوجيا

أهم مميزات "أندرويد" الجديد

السبت 29/يونيو/2019 - 05:17 م
جريدة الدستور
وكالات
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استعرض خبراء التقنية بعض الميزات المهمة التي ستأتي في نظام Android Q الذي سيطرح قريبا للهواتف الذكية.

لعل أبرز ما سيأتي في هذا النظام ميزة "الوضع المظلم" التي تلون خلفية شاشة العرض بصور داكنة، وتساهم في التقليل من خطر الإشعاعات الضارة الصادرة عن الشاشة ومصوبة على عين المستخدم، وتساهم في توفير الطاقة.

ويمكن للراغبين باختبار هذه الميزة تحميل النسخة التجريبية من Android Q المتاحة لبعض هواتف "أندرويد" حاليا.

كما سيأتي Android Q الجديد بتحسينات عديدة تشمل قوائم مشاركة البيانات، حيث ستظهر تلك القوائم بشكل أسرع للمستخدم عندما يقرر إرسال الصور والفيديوهات، كما ستصبح عملية نقل البيانات عبر تقنية البلوتوث أسرع بشكل ملحوظ.

وسيحمل هذا النظام للمستخدم أيضا تغيرات تشمل أشكال الأيقونات وشكل عرضها وطريقة التحكم بنوافذ التطبيقات المستخدمة.

ومن الميزات المهمة التي سيأتي بها Android Q أيضا، تمكين المستخدم من تقسيم الشاشة، للعمل على أكثر من تطبيق في وقت واحد.

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