"فصيح": تطوير "الأميري الجامعي" بالإسكندرية نموذج يحتذى به

أكد الدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، أن ما حدث من تطوير يعتبر نموذج يحتذى به في التعاون بين جميع الأطراف المعنية بتوفير خدمة طبية مميزة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو زيادة الطاقة الاستيعابية للأطفال.



وقال فصيح أن مستشفى الأطفال بالشاطبي أصبحت في ثوبها الجديد بغية تقديم خدمة وعناية طبية تليق بالمريض، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت تركيب شبكات أكسجين وفرش عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وفرش وحدة الغسيل البريوني للأطفال.



جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير الدور الرابع بمستشفى الأطفال بالشاطبي، ووحدة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ووحدة الغدد والكلى بطاقة 60 سريرا، اليوم السبت، بمساهمة وتمويل من الدفعة 28 من القوات البحرية بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد، مدير عام مستشفى الشاطبي للأطفال في الإسكندرية، والدكتور حازم جودة، المشرف العام على المستشفيات، واللواء حسن فلاح، بالدفعة 28 بالقوات البحرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.