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محافظات

عميد طب الإسكندرية: أعمال تطوير المستشفى الأميري غير مسبوقة

السبت 29/يونيو/2019 - 05:14 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن أعمال التطوير بالمستشفى الأميري الجامعي غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه خلال عامين ونصف فقط تم تطوير جميع الأقسام والوحدات بالمستشفى بإجمالي تكلفة 48 مليون جنيه من خلال التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمستشفي الجامعي بالإسكندرية.

وقال عثمان إن المستشفيات الجامعية هي جزء مهم من منظومة جامعة الإسكندرية التي تعتبر ثاني أقدم جامعة في مصر، لا سيما أنها تمتلك خدمات جديدة ومراكز تميز متفردة عن غيرها من المستشفيات، مشيرا إلى أن بها خدمات تكاد تكون غير موجودة في مختلف المستشفيات الجامعية المصرية.

وأشار إلى أن الدفعة 28 قوات بحرية لديها أيادي بيضاء في الارتقاء بالمستشفيات الجامعية، من خلال تطوير وحدة الحروق بالمستشفى الرئيسي، وتطوير وحدة الجهاز الهضمي والتغذية وأمراض الكلى والغدد بالدور الرابع بالمستشفى.

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