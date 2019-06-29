"الكردى" يعلن إنشاء مجلس أمناء لمستشفيات جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعية بالإسكندرية؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفيات وقياس أدائها وتلبية إحتياجاتها والإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلالية المستشفيات الجامعية.



وقال "الكردى" في تصريحه إن مجلس الأمناء سيتشكل من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.



وأكد أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد تطوير نوعي وكمي يلمسه المواطن البسيط من خلال الخدمات الطبية المتميزة المقدمه له، لاسيما أن بها خدمات وتخصصات ليست متوفرة بالمستشفيات الخاصة.



جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير الدور الرابع بمستشفى الأطفال بالشاطبي، ووحدة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ووحدة الغدد والكلى بطاقة 60 سريرا، اليوم السبت، بمساهمة وتمويل من الدفعة 28 من القوات البحرية بالاسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد، مدير عام مستشفى الشاطبي للأطفال في الإسكندرية، والدكتور حازم جودة، المشرف العام على المستشفيات، واللواء حسن فلاح، بالدفعة 28 بالقوات البحرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.