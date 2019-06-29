السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

"الكردى" يعلن إنشاء مجلس أمناء لمستشفيات جامعة الإسكندرية

السبت 29/يونيو/2019 - 05:12 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعية بالإسكندرية؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفيات وقياس أدائها وتلبية إحتياجاتها والإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلالية المستشفيات الجامعية.

وقال "الكردى" في تصريحه إن مجلس الأمناء سيتشكل من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

وأكد أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد تطوير نوعي وكمي يلمسه المواطن البسيط من خلال الخدمات الطبية المتميزة المقدمه له، لاسيما أن بها خدمات وتخصصات ليست متوفرة بالمستشفيات الخاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير الدور الرابع بمستشفى الأطفال بالشاطبي، ووحدة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ووحدة الغدد والكلى بطاقة 60 سريرا، اليوم السبت، بمساهمة وتمويل من الدفعة 28 من القوات البحرية بالاسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد، مدير عام مستشفى الشاطبي للأطفال في الإسكندرية، والدكتور حازم جودة، المشرف العام على المستشفيات، واللواء حسن فلاح، بالدفعة 28 بالقوات البحرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

حالة كل دقيقتين.. سر ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أجيرى يدافع عن أحمد ناجى بعد إصابة "جنش"

منذ يوم

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

منذ حوالي 4 ساعات

المصريون يثورون على دعوات الإخوان الشيطانية ضد المنتخب: "هنشجع مصر"

ads

الصور

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

ستوديو

وصلة رقص لـ إيمي سلطان مع تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلاده.. فيديو

موجة حر غير مسبوقة تجتاح فرنسا وإسبانيا (فيديو)

أحمد عثمان: التعليم العنصر الأساسي لصناعة رواد الأعمال (فيديو)

بعضها يؤدي إلى الوفاة.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية

ads

رياضة

مانشستر يونايتد يخطف وان بيساكا من كريستال بالاس

سيرينا لا تمانع مشاركة موراي في الزوجي المختلط في ويمبلدون

هولندا تبلغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات بفوز 2-صفر على إيطاليا

اتحاد الجمباز يختتم مسابقات بطولة الجمهورية بحضور 3 آلاف متفرج (صور)

منوعات

اكتشاف وعي سري لمرضى الغيبوبة قد ينقذ حياتهم

سبب صادم وراء العقم عند الرجال

ماذا يحدث إذا انفجرت الشمس؟

محمد فودة يكتب: احتفالاً بعيد ميلادي.. اللهم لك الحمد على نعمة "المحبة"

إسلام سياسي

العراق يطلق سراح داعشية سورية وبلادها ترفض استقبالها

مقتل اثنين من عناصر داعش في الموصل

مختارنوح يكشف تفاصيل نجاح تجربته في مواجهة قنوات الإخوان الإرهابية

داعش يعلن مقتل وإصابة 25 من حركة "طالبان" في ننجرهار الأفغانية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"المتوسط" تطرح طبعة جديدة من "شجاعة طائر أبو الحناء" للإيطالي ماجاني

"أطفال اليوم هم رجال المستقبل".. ندوة بثقافة المنوفية

28 يوليو.. عرض فيلم "في انتظار العائد من الجبل" بدرب 1718

7 يوليو.. مناقشة كتاب "ضحكات هستيرية" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك