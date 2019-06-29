"المتوسط" تطرح طبعة جديدة من "شجاعة طائر أبو الحناء" للإيطالي ماجاني

تطرح دار منشورات المتوسط قريبا طبعة جديدة لرواية "شجاعة طائر أبو الحناء" (الحناء فى الطبعة القديمة) لـ الكاتب الإيطالي ماوريتزوماجانى،ترجمة أمانى فوزى حبشى.



يذكر أن ترجمة سابقة قد صدرت من قبل عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة.



ومن أجواء الرواية:" لم تكن الإسكندرية فقط هى شغل ماوريتزيو ماجانى الشاغل، حيث إنه تطرق إلى أجزاء من تاريخ إيطاليا وتاريخ الكنيسة الذى طالما أثار الجدل، واستطاع أن يجدل داخل روايته ضفيرة تجمع بين الماضى والحاضر، وأزمة حرب 1967 والقضية الفلسطينية،في تجانس لا مثيل له".



والرواية تعد نتاجًا لخيال مؤلفها، إذ إنه غلفها ببعض الوقائع، التي بدورها تنقل قراءها، كلًا بدوره إلى واقع آخر يخصه.