إثيوبيا تعلن وفاة الجنرال أبرها ولدماريام في تايلاند

أعلنت الحكومة الإثيوبية وفاة الجنرال أبرها ولدماريام، الملقب بـ"كوراتر"، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث كان يتلقى العلاج، وسيتم تشييع الجنازة غدا الأحد.



الجنرال "أبرها ولدماريام"، القائد السابق للقيادة الجنوبية الشرقية لقوات الدفاع الإثيوبية، معروف بلقب "كوارتر"، والذي منح له إبان فترات نضاله ضمن قوات حركات التحرير الإثيوبية "1975-1991".



ولد في إقليم تغراي بمحلية "انداباساهما"، في 29 أغسطس عام 1961، وتوفي عن عمر يناهز الـ58 عاما، وقدم خدمات عسكرية في عدة أقسام بالجيش، ابتداء من المشاة وفي مختلف مستويات القيادة، ومنذ عام 1991 حتى عام 2018 مر بمختلف الأقسام والإدارات في الجيش الإثيوبي.



كان أحد الجنرالات القلائل الذين تم تعيينهم خلال فترة رئيس الوزراء السابق، هيلي ماريام دسالين، وشارك في عدة عمليات عسكرية، بينها ممثل لقوات بلاده في عمليات حفظ السلام في رواندا، حيث حققت نجاحات كبيرة تحت قيادته، متزوج ولديه ابنتان وولدان.



أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبي، السبت، أنه سيتم تشييع جنازة الفقيد وفق مراسم التأبين العسكرية الإثيوبية الرسمية، والتي ستقام في مسقط رأسه بإقليم تغراي، فيما يتم استلام جثمانه غدا الأحد 30 يونيو، عقب وصوله إلى مطار بولي الدولي، وينقل الجثمان في اليوم نفسه إلى إقليم تغراي.



يعتبر ولدماريام من الجنرالات القلائل الذي كان لهم قبول لدى الإثيوبيين، وعمل إلى جانب رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال سامورا يونس، والراحل الجنرال سعري مكونن، الذي اغتيل عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي حدثت السبت الماضي.