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حوادث

حبس عاطلين لحيازتهم مخدر الاستروكس بالنهضة

السبت 29/يونيو/2019 - 04:30 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة "السلام" حبس عاطلين لحيازتهما مخدر الاستروكس قبل ترويجه بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات عن أن المتهمين "عمرو. م"، و"مصطفي.ع" عاطلين اعترفا بارتكاب واقعة ترويج مخدر الاستروكس وبيعه للشباب بدائرة القسم، وحيازتهم للمضبوطات.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين وبحوزتهم 25 كيس استروكس قبل ترويجه بدائرة القسم، 390 جنيهًا من متحصلات تجارتهم و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم وبسؤالهم اعترفوا بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

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