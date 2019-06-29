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منوعات

عقار أمريكي لعلاج اضطراب طيف التهاب العصب البصري

السبت 29/يونيو/2019 - 04:27 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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صدقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية على استخدام عقار "سولاريس"، في صورة حقن، ليصبح أول عقار لعلاج اضطراب طيف التهاب العصب البصري (NMOSD).

ويتم استخدام عقار "سولاريس" Soliris عن طريق الوريد بواقع جرعة (300 ملج 30 مل حقن) في المرضى الذين يعانون من اضطراب طيف التهاب العصب البصرى.

وفي دراسة سريرية استمرت 48 أسبوعًا على 143 مريضًا مصابين باضطراب طيف التهاب العصب البصرى تم علاجهم بواسطة هذا العقار، لوحظ انخفاض الأعراض المرضية بنسبة بلغت 94% فى حالات اضطراب طيف التهاب العصب البصري، مقارنة بالمرضى المعينين للعلاج الوهمي، كما تم تقليل الحاجة إلى العلاج بالمستشفيات والعلاج بالكورتيكوستيرويد وتبادل البلازما للنوبات الحادة مع عقار"سولاريس".

وكانت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا هي عدوى الجهاز التنفسي العلوي، التهاب البلعوم الأنفي، الإسهال، آلام الظهر، الدوخة، الأنفلونزا، ألم مفصلي، التهاب البلعوم، الكدمة.

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