"أطفال اليوم هم رجال المستقبل".. ندوة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة بفرع المنوفية، حيث عقد ببيت ثقافة قويسا ندوة بعنوان "الدور المنوط بمؤسسات الدولة لتحقيق الدور الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة" ألقاها أحمد مرسال، وتحدث عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة والذي لا يقتصر على الاحتفاء بهم وتشجيعهم على الانخراط فى العمل والحياة العامة والأنشطة المختلفة، لكن يتعدى ذلك إلى إجراءات عملية لتوفير الدعم الكامل لهم والالتزام بتقديم كافة الخدمات لهم وتشمل خدمات ومزايا متعددة فى قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتى تقدمها الوزارات والهيئات المصرية لهم.



وأعد قصر ثقافة السادات عرض بروجيكتور بعنوان "مكافحة الإرهاب"، وتضمن أحداث المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث يضرب الإرهاب معظم دول الشرق الأوسط، فيجب أن نحظر حتى نحافظ على بلدنا.



وفي سياق متصل، أعد بيت ثقافة شبرابخوم عرض فيديو بروجكتور عن "ذئب يوسف" تحت إشراف مسئول النشاط، وتناول العرض قصة يوسف وما تناولته من أحداث مثيرة.



وعقدت مكتبة الطفل بوسط المدينة ندوة للطفل بعنوان "أطفال اليوم هم رجال المستقبل"، وقد تحدث القائم بالنشاط عن الأطفال ورعايتهم فى الصغر من مأكل ومشرب وتربية سليمة واﻻهتمام بالطفل فى جميع مراحله من طفولة ومراهقة وشباب حتى يصبح رجل يعتمد عليه يفيد نفسه ووطنه.



ونظم بيت ثقافة سنتريس ندوة عن كتاب "رعاية الطفولة" تأليف يوسف ميخائيل، ألقتها فاتن الشاذلى، وقد أشارت في حديثها إلى مفهوم رعاية الطفولة وأن رعاية الطفل هي الاعتناء بالطّفل وتقديم المساعدة له وتوفير كلّ ما يلزم لنموّه بشكلٍ سليمٍ وطبيعيّ، سواءً كانت هذه الاحتياجات نفسية أو معنوية، فأطفال اليوم هم رجال وأمهات الغد وعماد وركيزة هامة في المجتمع.



بينما أعد بيت ثقافة منوف محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو وأثارها"، حاضرها أديب مسيحة، وتحدث عن ثورة 30 يونيو وأسبابها وسبب اختيار يوم 30 يونيو ولماذا قامت وما هي أهدافها والآثار والنتائج المترتبة عليها.