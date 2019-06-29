متى يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات؟

قال المحامي أشرف فرحات: إن قانون المحاماة المصرى في مادته 91 نص على أن يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.



أضاف: يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، وأى حقوق ترتبت بمقتضى عقد الوكالة (التوكيل)، بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك الوكالة، أو انتهاء العمل الموكول للمحامي القيام به، وما أيدته محكمة النقض فى أحكامها، حيث جاء فيها: "لما كان النص فى المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، على أن يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات، من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه".