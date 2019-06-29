عرض مسرحية "امرأة وحيدة" يوليو المقبل

تستضيف "وكالة بهنا" العرض المسرحي "امرأة وحيدة" للمخرجة منة ماهر يومي 12 و13 يوليو المقبل في الثامنة مساءً.



وقالت منة ماهر، مخرجة العرض لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها محاولة تشريح حالة نفسية لا تتعرض لها الأنثى فقط ولكن الرجل والمرأة على السواء بصفتهما وحدة مجتمعية أساسية للبناء الحضاري.



وأضافت أن النص ساعدها في معالجة إشكاليات إنسانية عامة عبر بوابة إبداعية شكلتها تجربتها كأنثى، الأمر الذي مكنها من التعبير عن مقاصدها الفنية.



وأشارت "ماهر" إلى أن أبرز ما لاحظته في ليالي العرض السابقة هو استقبال الجمهور للعروض من نوع المونودراما والدهشة التي رصدتها من مشاهدة ممثل واحد طوال مدة المسرحية.



وعرض "امرأة وحيدة" هو التجربة الإخراجية الأولى لـ"منة ماهر" وهو نص من نتاج ورشة بين المؤلف والمخرج "داريوفو" وزوجته الممثلة "فرانكا اراما" 1977 بإيطاليا، وترجمة للغة العربية" ماجد الخطيب"، وقامت بدراما تورجي "منة ماهر"



يشار إلى أن العرض من أداء: منة ماهر وسينوجرافيا: أسامة الهواري والإضاءة: أحمد علي وسينوجرافيا: يوسف محي.