عمرو عبدالجليل ينعي وفاة الفنان محمد أبوالوفا

شارك الفنان عمرو عبدالجليل، صورة للفنان الراحل محمد أبوالوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.



وكتب "عبدالجليل" عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان محمد أبوالوفا انتقل إلى رحمة الله".



يذكر أن الفنان محمد أبوالوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى.



من ناحية أخرى، يعرض للفنان الراحل حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.



محمد أبوالوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا".