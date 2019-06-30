الأرصاد: اليوم سيكون حارًا على مختلف أنحاء البلاد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد، سيكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء"، مشيرًا إلى أن الرمال والأتربة ستكون مثيرة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.



وأوضح أن طقس غدًا الإثنين، سيكون طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



ومن المتوقع أن تطر السحب المنخفضة الإثنين على شمال البلاد، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.