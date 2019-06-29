لاعبو المنتخب يلتقطون صورة تذكارية مع "جنش"

التقط لاعبو المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني، صورة تذكارية معًا لتوديع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى المنتخب قبل مغادرة معسكر الفراعنة، لبدء إجراءات الخضوع لعملية جراحية.



والتف الجميع حول "جنش"، وتم التقاط صورة تذكارية معه، وطالب "جنش" لاعبي المنتخب بالتركيز من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.



وأعلن المنتخب أمس إصابة حارسه محمود جنش، بقطع في وتر إكيليس، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.



وسيكمل المنتخب المصري البطولة بحارسين فقط، هما محمد الشناوي "الأهلي"، وأحمد الشناوي "بيراميدز".



وتأهلت مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما فازت على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.