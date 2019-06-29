التعليم تعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية

اعتمد وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019 (الدور الأول).



وقال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، خالد عبدالحكم، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 94.1%.



وأضاف أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة، كما حصل 2835 طالبا وطالبة (بنسبة 29.12% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2050 طالبا وطالبة (21.05% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1495 طالبا وطالبة (15.35% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.



وأشار "عبدالحكم" إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.