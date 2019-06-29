28 يوليو.. عرض فيلم "في انتظار العائد من الجبل" بدرب 1718

يعرض مركز درب 1718، الفيلم التسجيلي "في انتظار العائد من الجبل" للمخرج بسام مرتضى، في الثامنة مساء الأحد 28 يوليو المقبل.



تدور أحداث الفيلم في القرية الصغيرة الملاصقة للجبل بالمنيا، حيث تنتظر الأم عودة ابنها الأكبر الذي يعمل مثل كل شباب القرية في المحاجر الجيرية أعلى الجبل، في الوقت الذي تخشى عليه من مصير ابنها الأصغر الذي فقد ذراعه تحت ماكينة فصل الأحجار.



رحلة يوم طويل يبدأ قبل أن تظهر خيوط النهار الأولى، يصعد العمال للجبل ليعملون في أكثر المهن خطورة، وسط محاولات زملائهم للتنظيم والاتحاد لإنقاذ أنفسهم من ماكينات القتل.



يذكر أن مركز درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2008، وتشمل مبانيها مجموعة متنوعة من المساحات الداخلية والخارجية التي تستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، ويمتلك المركز مساحتين عرض فني ومسرح للرقص والحفلات الموسيقية وسينما في الهواء الطلق لعرض الأفلام المستقلة وحدائق وأسطح مباني.