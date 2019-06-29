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الثقافة

7 يوليو.. مناقشة كتاب "ضحكات هستيرية" بمركز الحرية للإبداع

السبت 29/يونيو/2019 - 04:10 م
مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع
نضال ممدوح
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تعقد بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية، في السادسة والنصف مساء الأحد 7 يوليو المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "ضحكات هستيرية"، للكاتب أحمد دسوقى، حيث يناقش الكتاب الدكتور محمد عبدالمنعم، ويدير اللقاء الكاتبة جيهان السيد، وذلك بقاعة توفيق الحكيم.

يشار إلى أن أحمد الدسوقي حاصل على جائزة إحسان عبدالقدوس مرتبة ثالثة عام 2013 عن رواية "شرائح"، ووصل للقائمة القصيرة بجائزة صالون نجيب الثقافي في القصة القصيرة عن قصة "حمقاء القمر".

تتناول المسرحية قصة ملك ظالم يعيش في قصره العاجي، وقد أصابه الملل وغادرته السعادة، وأراد أن يخرج من الحالة بأي وسيلة، لم تنجح اقتراحات ومحاولات وزيره، فحاول أن يبتكر خطة جديدة لتسلية الملك، فاقترح إجراء مسابقة يشترك بها من شاء من الرعية وتتوالى الأحداث.

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