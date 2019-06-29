3 حالات مرضية أثناء امتحانات الثانوية بالشرقية اليوم

أفاد مصدر بغرفة عمليات ديوان عام محافظة الشرقية، والمشرفة على امتحانات الثانوية العامة، أن مرفق الإسعاف قد تعامل اليوم مع 3 حالات مرضية، أثناء آداء امتحانات الثانوية العامة اليوم.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطالب "إ.م.إ" قد تعرض لحالة إعياء أثناء آداءه امتحان الجيولوجيا، وقد تم إسعافه داخل اللجنة، كما تعرض الطالب "ع.ع.ال" باللجنة الفرعية بمدرسة أولاد صقر الثانوية بنين لغيبوبة سكر أثناء آداء امتحان مادة علم النفس وتم نقله للمستشفى، وتعرضت الطالبة "م.ال.ع" باللجنة الفرعية رقم 8 بمدرسة الإعدادية بنات بمركز بلبيس لحالة إعياء أثناء امتحان الجيولوجيا، وتم نقلها للمستشفى.



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال عدد 44 ألفا و477 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الدور، ومن المقرر أن تنتهي الامتحاتات يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".