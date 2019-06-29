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عالم

حرائق غابات في أوروبا وانقطاع في الكهرباء وسط موجة حارة غير مسبوقة

السبت 29/يونيو/2019 - 03:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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بذل مئات من رجال الإطفاء جهودا مضنية، اليوم السبت، لاحتواء حرائق غابات في جنوب
فرنسا وسط موجة شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أوروبا وصلت فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية وأودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في إيطاليا.

وقالت خدمات الطوارئ إن عشرات الحرائق في منطقة جار الفرنسية أتت على 1500 فدان من المزروعات كما دمرت عدة مبان وسيارات، حيث سجلت درجة الحرارة أعلى مستوياتها أمس الجمعة وبلغت 45.9 درجة مئوية.

وحشدت السلطات 700 رجل إطفاء واستعانت بعشر طائرات في منطقة جار لمكافحة الحرائق التي تسبب بعضها في إغلاق أجزاء من طرق سريعة لفترة من الوقت. وأفادت تقارير بإصابة عدد من رجال الإطفاء لكن الإصابات غير خطيرة.

ومن المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة في جنوب فرنسا اليوم السبت، لكن درجات الحرارة المتوقعة لا تزال قريبة من 40 درجة مئوية.

وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية هذا الأسبوع إن 2019 مرشح لأن يكون من بين أكثر الأعوام سخونة، وإن الفترة من 2015 إلى 2019 ستكون أكثر خمس سنوات سخونة في التاريخ.

وأضافت أن موجة الحرارة في أوروبا "متوافقة بالتأكيد" مع الارتفاعات في حرارة الجو المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

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