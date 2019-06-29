أحمد عفيفي يكتب: منتخب مصر والإرهابي!!

العنوان غريب شوية أكيد، وكان حيبقى أغرب لو محطتش صورة المشهد ده في الفيلم.. المشهد من فيلم "الإرهابي" اللي قام ببطولته عادل مام.. وعايزكم تنسوا ولو مؤقتا حكاية عمرو وردة السخيفة وتداعياتها الأكثر سخافة.. مش وقتها.. خلونا في اللقطة العبقرية اللي في الفيلم اللي بتعتبر الماستر سين بلغة السينما.. يعني اللقطة الرئيسية أو نقطة التحول في شخصية الإرهابي علي عبد الظاهر، عشان نعرف وندرك قيمة كلمة مصر وتأثيرها من مجرد ماتش كورة.



ليه بكتب النهارده عن اللقطة دي؟ لأني عارف وشايف ناس بتتمنى أن المنتخب يقع ومتقملوش قومة تانية.. قريت بنفسي بوستات كتيرة على الفيسبوك بتقول صراحة وتعكس أماني رهيبة بسقوط المنتخب وخروج مخزي له على إيد أي فريق.. المهم الفرحة تموت جوّه قلوب المصريين ويطلع كل اللي عملوه على فاشوش!

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أرجع لـ"الإرهابي" واللقطة دي.. علي عبد الظاهر الإرهابي قاعد عند ناس من وجهة نظره القاصرة "كفرة".. واتلموا كلهم حوالين شاشة التليفزيون يتفرجوا على منتخب مصر وهو بيلعب ماتش فاصل.. الأب الطبيب والأم المثقفة والعم الكاتب الصحفي المرموق والبنتين والولد وجارهم المصري المسيحي، ووسطهم قاعد علي عبد الظاهر مستغرب من هيافة الناس دي وتفاهتها وبيسأل نفسه أو بيقنعها أن العالم دي ملهيين عن ربنا وحقوقه وبيتفرجوا على مباراة كورة، الكل مشدود ومصر متعادلة ولازم تغلب عشان تروح كأس العالم.. بيشوف الكاتب الصحفي المهدر دمه واللي الإرهابيين ناويين يقتلوه، بيشوفه بيتنطط على فرصة ضايعة، والطبيب مركّز أوي كأنه في أوضة العمليات بيعمل عملية خطيرة.. والبنتين والولد قاعدين ع الأرض ومش قاعدين من الحركة والانفعال والتفاعل مع الماتش.. والجار المسيحي بيدعي ربنا بطريقته أنه ينصر مصر.. وكلهم إلا هوّ "أقصد الإرهابي" بيرددوا: الله حي والتاني جي.. الله حي والتاني جي.. وبحركة لا إرادية.. الإرهابي لقى نفسه بيردد وراهم أو معاهم "الله حي والتاني جي" وحركة أيده على رجله "طالعة نازلة" بتعكس لحظة التحول اللي حتحصل له.. لحد ما جه الجون التاني.. الراجل الدكتور حضن مراته وأخوه.. والإخوات حضنوا بعضهم.. وعلي عبد الظاهر لقى نفسه بتلقائية عجيبة بيحضن الجار المسيحي.. والأغنية في خلفية المشهد بإيقاع محفّز وموحي: المصريين أهمه حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين.. المصريين المصريين المصريين!

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لينين الرملي مؤلف القصة وكاتب السيناريو مخترشي كتابة المشهد ده اعتباطا.. هو قاصد وفاهم هو بيكتب إيه.. صحيح الحدث ماتش كورة.. بس المعنى أعمق مليون مرة.. الحدث الحقيقي فوز مصر اللي بيمثلها 11 لاعبا في الاستاد.. وازاى من خلال الماتش تخرج من جوّاك كل هذه الشحنة الانفعالية في حب مصر وعشق تراب رجليها.



الإرهابي متغيرشي موقفه وحصلت له النقلة دي من مقال قراه ولا فيلم شافه.. النقلة دي من خلال مباراة لمنتخب مصر فاز فيها وحقّق نفسه وخلّى علم بلده يرفرف عاليا مزهوا بفخر عجيب تعلو رايته وتناطح رايات دول العالم وأعلامها.

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الكلام ده بقوله للناس اللي بيتمنوا مصر تنهزم رياضيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. بقولهم انتوا مش ناس ومش مصريين.. وعلي عبد الظاهر بريء منكم ومن أفعالكم ونواياكم وأمانيكم الحقيرة.

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آخر حاجة- ودي مهمة- ياريت المسئولين عن المنتخب وكل اللعيبة يتفرجوا على المشهد ده من الفيلم.. همّا كمان محتاجين يشوفوه يمكن أكتر من اللي بيتمنوا لهم الخسارة.. أقسم بالله لو أدركوا المعنى الرهيب في المشهد لياكلوا النجيلة أكل ويعرفوا يعني إيه انت بتلعب باسم مصر.. ويعني ـ إيه لمّا تجيب جون باسم بلدك.. ويعني إيه ترفعوا الكاس في النهاية ويتقال: مصر كسبت تنظيم البطولة بنجاح ساحق ورفعت كاس البطولة عن جدارة واستحقاق.