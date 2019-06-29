تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.



ووجهت النيابة للمتهم "أحمد. ح"، في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة، التي أصدرت قرارها السابق.