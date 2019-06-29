ضبط وإحضار عمال متهمين بالتعدى على أحد السكان بالشوم فى مدينتى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بضبط وإحضار بعض العمال بـ"سوبر ماركت الحسيني" متهمين بالتعدي علي أحد السكان بالعصا والشوم بمدينتي.



كشفت التحريات أن أحد العمال قام بمعاكسة إحدي السيدات أمام السوبر ماركت وحين ذهب زوجها للتشاجر معه فوجئ ببعض العمال يتعدون عليه بالعصا والشوم.



ورد لقسم شرطة التجمع الأول إخطارا من مستشفي خاصه تفيد بوصول م. ح مصاب بكسر في الجمجمة وعدة إصابات في الجسد وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن عدد من العمال بسوبر ماركت الحسيني تعدوا عليه بالضرب وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.