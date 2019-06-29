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حوادث

دائرة "اليوم الواحد" بمحكمة النقض تتلقى 6 آلاف طعن خلال عام

السبت 29/يونيو/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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تلقت دائرة "اليوم الواحد" بمحكمة النقض خلال أقل من عام، 6016 طعنًا، على النحو التالي: 2162 طعن مدنى، و3241 طعون عمالية، و613 طعن تجارى بأنواعه، وكانت هذه الطعون على مدار الفترة من أكتوبر 2018، حتى مايو 2019.

واستحدثت محكمة النقض فكرة دائرة "اليوم الواحد" لتواكب بها التطور التكنولوجى والتقاضي الإلكتروني، حيث تعمل الدائرة على اختصار الدورة المستندية والقضاء على مشكلة تراكم الطعون وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا ورول الجلسة الإلكترونى ومحاضر الجلسة الإلكترونية وتبادل المستندات والمذكرات إلكترونيًا ورسائل المحمول والبريد الإلكترونى والخط المختصر رقم 19681.

وقالت المحكمة عن الدائرة في بيانات سابقة لها، إن إنشاء هذه الدائرة يأتي في إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد وانطلاقًا من إستراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التي انتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير وسائل بديلة من النواحى الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين - وبطريقة كريمة - حق التقاضي.

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