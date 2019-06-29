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عالم

بوتين يستنكر فرض أفكار تروج للتحرر الجنسي في أوروبا

السبت 29/يونيو/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
وكالاتبوتين يعتبر أن الأفكار الليبرالية حول مثليي
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ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بالأفكار الليبرالية حول حرية مثليي الجنس والتوجه الجنسي معتبرا أنها تُفرض على غالبية غير راغبة في ذلك، ما يتسبب باستياء يؤدي إلى تغييرات سياسية مثلما حصل عند انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان إن الليبرالية "تتآكل" ودافع عن حظر روسيا "الدعاية المؤيدة لمثليي الجنس" بعد الانتقادات التي وجهها اليه المغني البريطاني التون جون.

وتساءل بوتين "في بعض الدول الأوروبية يبلغ الأهل بانه لم يعد بامكان بناتهم ارتداء تنانير الى المدرسة؟ ما هذا الأمر؟" منددا بالسياسات الهادفة الى تشجيع التسامح الجنسي.

وأضاف "هناك مبالغة فعلية وهذه الفكرة الليبرالية بدأت تتآكل".

وتابع الرئيس الروسي "هناك كل أنواع الأمور الآن، يتحدثون عن ستة أو خمسة أجناس: متحولون جنسيا ومغايرو الهوية الجنسية وانا لا أفهم حتى ما تعنيه هذه التسميات".

وقال بوتين إن بعض فئات المجتمع "ترغم بالقوة" الغالبية على قبول هذه التوجهات الجديدة.

وأضاف "لا يمكن فرض وجهة نظر بالقوة".

وتابع بوتين "أن ممثلي هذه الأفكار الليبرالية يفرضون نوعا من التثقيف الجنسي في المدارس، والاهالي لا يريدون ذلك... لقد سئم الناس" ذلك.

وأوضح "هذا يمكن أن يفسر ظاهرة ترامب وفوزه، ولهذا السبب ينزل أشخاص غير راضين الى الشوارع في أوروبا الغربية".

وقال إنه في حين يحمل الجميع روسيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الاميركية، فهذه هي الاسباب الفعلية لهذا الاستياء الشعبي.

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