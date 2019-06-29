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محافظات

توريد 190 ألف طن قمح بنسبة 100% في بني سويف

السبت 29/يونيو/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم السبت، في بيان لها، أن محافظ الإقليم أكد أن إجمالي كميات الأقماح والتي تم توريدها للصوامع والشون بدائرة المحافظة، بلغ 190 ألف طن بنسبة 100% من المستهدف هذا الموسم 190 ألف طن وبزيادة 6 آلاف طن عن ما تم توريده الموسم الماضي، والذي بلغ 184 ألف طن وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل 2019 وحتى اليوم السبت، واستمرار موسم التوريد لحين قيام وزارة التموين بالإعلان عن انتهاء الموسم في الموعد الذي تحدده خلال شهر يوليو.

وأوضح البيان أن محافظ الإقليم نوًه عن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باقتصار أعمال توريد واستلام بالقمح بدائرة المحافظة على 3 مواقع رئيسية فقط وهي صوامع سدس بمركز ببا، كوم أبو أرضي بالواسطى، شونة سمسطا والتي يستمر العمل بها لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة مع مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد جغرافيا.

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