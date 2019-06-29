مطار نيوارك بأمريكا يعلن وقف رحلات الوصول والمغادرة بسبب حالة طوارئ

أعلن مطار نيوارك ليبرتي بالولايات المتحدة اليوم السبت، توقف رحلات الوصول والمغادرة بالمطار بسبب حالة الطوارئ.



وطلب المطار في تغريدة على "تويتر" من الركاب التواصل مع خطوطهم الجوية قبل القدوم إلى المطار الواقع بولاية نيوجيرزي، دون أن يشير إلى طبيعة حالة الطوارئ.



يذكر أن مطار نيوارك ليبرتي الدولي، يطلق عليه اختصارا مطار نيوارك وتحول لاحقا إلى مطار نيوارك الدولي، هو مطار دولي ضمن حدود مدينتي نيوارك واليزابيث على حد سواء في ولاية ولاية نيو جيرسي الأمريكية. ويقع على بعد 24كم جنوب غرب مانهاتن.



مطار نيوارك ليبرتي هو ثاني أكبر مركز لخطوط كونتيننتال الجوية، بعد مطار جورج بوش الدولي في هيوستن وتعتبر خطوط كونتيننتال أكبر مشغل للمطار بين شركات الطيران العاملة في المطار، بالإضافة إلى ثاني أكبر مشغل في المطار وهو فيديكس اكسبريس، التي تدير ثالث أكبر مركز شحن جوي، وتعمل فيديكس من خلال ثلاثة مبان على مساحة مليوني قدم مربع داخل مجمع المطار.