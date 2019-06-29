محافظة بني سويف تستعرض أهم المشروعات القومية خلال 6 سنوات

أكد محافظ بني سويف أن ثورة 30 يونيو كانت ولا تزال نقطة انطلاق قوية نحو الاستقرار والتنمية.. موضحا أن الدولة شهدت إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات خاصة القطاعات الخدمية والتنموية وأحدثت نقلة نوعية في مجالات الطرق والكهرباء والاستثمار والصحة والتعليم إلى جانب استعادة مصر لمكانتها المستحقة إقليميا ودوليا، فضلا عن جهود الدولة من خلال قواتها المسلحة والشرطة في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية والإرهاب.



وقال المحافظ - في بيان له اليوم السبت - "إنه في ذكرى هذه الثورة فإن المحافظة حظيت بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية التنموية والخدمية لتكون محافظة واعدة استثماريا وذلك خلال ست سنوات".. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية افتتح في 24 يوليو الماضي محطة كهرباء بني سويف بغياضة الشرقية بقدرة 4800 ميجا وات وهو أكبر مشروعات تمت في تاريخ مصر بقطاع الكهرباء.



وأضاف أن الرئيس افتتح في يناير 2018 أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير مستشفى بني سويف العام التي تم تحويلها لمستشفى نموذجي لتقديم خدمة صحية في تخصصات طبية لم تكن بالمحافظة من قبل بتكلفة 80 مليون جنيه وسبقها افتتاح المرحلة الأولى "في فبراير 2016 " بتكلفة 100 مليون جنيه ليصل إجمالي أعمال تطوير المرحلتين إلى 180 مليون جنيه وسيتم استكمال أعمال التطوير من خلال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.. مشيرا إلى البدء في أعمال المرحلة الثالثة ومتوقع الانتهاء منها في العام الحالي بتكلفة إجمالية تصل إلى 285 مليون جنيه.



وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح المجمع الصناعي العملاق لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت في أغسطس 2018، ويضم 3 مصانع كبرى للأسمنت بإجمالي 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن سنويا ؛ بهدف تأمين مصر للصناعات الاستراتيجية لتلبية مشروعات الإسكان والتعمير والبينة الأساسية.. ويضم أيضا مجمع الرخام والجرانيت وينتج 3 ملايين متر مربع رخام، و600 ألف متر مربع جرانيت ويمثل طفرة كبيرة في المجال ونقلة للمحافظة في الصناعة حيث أصبحت مركزا محوريا في إنتاج الرخام والجرانيت على أحدث وأعلى المعايير العالمية.



وقال: إن من أهم المشروعات التي شهدتها بني سويف صوامع أقماح سدس التي تم افتتاحها في مايو2017 بسعة إجمالية 60 ألف طن وتم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين في العالم..لافتا إلى افتتاح طريق "بني سويفالزعفرانة"، بطول 158 كيلومترا وعرض 23 مترا بتكلفة 500 مليون جنيه ويربط المحافظة بساحل البحر الأحمر ويختصر المسافة من 6 ساعات إلى 3 ساعات،منوها بأنه في نهاية 2017 تم افتتاح المرحلة الأولى بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف والتي تقام على مساحة 50 فدانا شرق النيل.



وأكد محافظ بني سويف أنه من المنتظر في العام الجاري افتتاح حزمة من المشروعات القومية والتنموية أهمها مشروع محور عدلي منصور، وافتتاح مشروع مبنى ديوان العام المحافظة الجديد بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه والذي أحرقته الجماعة الإرهابية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة 2013، وهو عبارة عن مجمع مركزي للخدمات.



وأشار إلى أنه تم الموافقة على إنشاء أكبر منطقة للزراعات المحمية والتي تعد الأكبر عالميا علي مساحة تقدر بـ51 ألف فدان عقب المعاينة والدراسة المستفيضة للأرض وجار التجهيز حاليا للمشروع لإنشاء صوبات زراعية وسيكون هناك منطقة لوجستية للتغليف.. لافتا إلى أنه جاري حاليا تنفيذ الخطوات العملية للبدء في تنفيذ أول مدينة سياحية على مساحة 2124 فدانا بالقرب من منطقة واحة ميدوم الأثرية.



ولفت إلى أنه في قطاع الإسكان تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بواقع 4080 وحدة ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية 3000 وحدة سكنية والمرحلة الثالثة 5300 وحدة سكنية بالاضافة إلى 4240 محلا تجاريا بعمارات المرحلة الثالثة.



وأكد أن العام الحالي شهد افتتاح حزمة كبيرة من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية إذ تم افتتاح أكثر من 80 مشروعا بتكلفة تزيد على 450 مليون جنيه وتم تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالي 2018 2019 بنسبة 100% لمشروعات الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإجمالي اعتمادات وصلت إلى 664 مليونا و320 ألف جنيه.