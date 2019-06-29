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عالم

قاضٍ فيدرالي يمنع إدارة ترامب من استخدام أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي

السبت 29/يونيو/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
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حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام مليارات من الدولارات الأمريكية من ميزانية الجيش لبناء الجدار الحدودي جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، أن القاضي هايود جيليام أصدر أمرا قضائيا في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية، ليدعم القرار المبدئي الصادر الشهر الماضي بمنع إدارة ترامب مؤقتا من استخدام تمويل الجيش لبناء الجدار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر القضائي يعطل بناء الجدار في عدة مواقع مختلفة بجنوب الولايات المتحدة، بينها نيو مكسيكو وكاليفورنيا وأريزونا وتكساس، وهو ما يوسع القرار السابق للقاضي، حيث يمنع إدارة ترامب من استخدام نحو 2.5 مليار دولار من التمويل العسكري لبناء الجدار.

وأوضحت أن جيليام، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أصدر قراره بناء على دعوى قضائية تقدمت بها عدة منظمات بينها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، ونادي سييرا، وذلك لتحدي تحويل أموال الجيش في ظل حالة الطوارئ الوطنية بالبلاد.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أعلن، في وقت سابق من العام الجاري، حالة الطوارئ الوطنية من أجل تحويل نحو 6 مليارات دولار أمريكي من تمويل وزارة الدفاع إلى تشييد الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال القاضي في حكمه إن محاميي الإدارة الأمريكية لم يقدموا أدلة أو حججا جديدة لدفع المحكمة إلى التخلي عن قرارها السابق، مضيفا أن "المنظمات المتقدمة بالدعوى ستعاني من ضرر يتعذر إصلاحه بسبب بناء الجدار لأنه سيؤثر سلبا على قدرتهم على إعادة تأهيل أو تمتع العامة بالأراضي على طول الحدود".

وأكد جيليام أنه لا يقلل من اهتمام الإدارة الأمريكية بتأمين الحدود، لكنه قرر أن "تحقيق التوازن بين المصاعب والمصلحة العامة يأتي في صالح المنظمات التي تعارض بناء الجدار الحدودي".

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