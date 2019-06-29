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فن

غدا.. القومى لثقافة الطفل يحتفل بثورة 30 يونيو

السبت 29/يونيو/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تحت رعاية وزارة الثقافة يحتفل "المركز القومى" بثورة 30 يونيو فى الخامسة مساء الاحد 30 يونيو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يتضمن البرنامج طابور عرض للكشافة وفرق الأطفال حاملين أعلام مصر ويصاحبهم عدد من أشهر الأعمال الغنائية الوطنية الوطنية، يليه مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة منها الساحر، الأراجواز، الى جانب عرض لاطفال فريق مسرح الحديقة صمم خصيصا لهذه المناسبة وآخر للاطفال ذوى القدرات الخاصة وفقرة لكورال أطفال الحديقة سلام بقيادة وائل عوض إضافة إلى ورش عمل فنية وثقافية ترسم علم مصر، إلى جانب معرض للفن التشكيلي بعنوان "صور قديمة".

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