"عودة عشاق مصر".. 3 أماكن يفضلها السياح الألمان في أم الدنيا

رفعت ألمانيا، الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، قائل: "إن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، بالأمس، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي".



وترصد "الدستور" أفضل 3 أماكن يفضلها السياح الألمان في مصر.



الغردقة

هي العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر، وتشغل مساحة 40 كم من الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الأحمر، يحدها شمالًا مدينة رأس غارب وجنوبًا مدينة سفاجا، وشرقًا ساحل البحر الأحمر، وغربًا جبال البحر الأحمر، وتقع بها جزر الجفتون وأم قمر ومجاويش وأبو رمادة وأبو منقار والفنادير وشدوان، ومن أشهر منتجعاتها الجونة وسهل حشيش وسوما باي ومكادي باي، وتتمثل أحياؤها الرئيسية في حي الدهار وحي السقالة وحي الأحياء.



مرسى علم

هى مدينة سياحية مصرية تتبع محافظة البحر الأحمر، وتعد من المدن حديثة النشأة حيث بدأت تنميتها عام 1995 من خلال استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية التي تبنت إنشاء المدينة بكل مرافقها ومنتجعاتها وبنيتها الأساسية؛ لتصبح مرسى علم أحد أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة، وتقع المدينة على مساحة 38433 كم مربع، على بعد 274 كم جنوب الغردقة، و134 كم جنوب القصير، ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر في حدود 60 مترا، ويقطنها حوالي 11497 من السكان أغلبهم من قبيلتي العبابدة والبشارية، ويتبعها ثلاث قرى هي برنيس، أبوالحسن الشاذلي، أبوغصون.



وتعتبر المدينة مركزا عالميا للصيد والغوص والرحلات البحرية، كما يوجد بها مطار دولي ومارينا لليخوت ومركز للمؤتمرات بجانب المنتجعات والفنادق الفاخرة، وتنشط بصحرائها أعمال التنقيب عن الذهب بمنجم السكري.



شرم الشيخ

تقع عند ملتقى خليجي العقبة والسويس على ساحل البحر الأحمر، تبلغ مساحتها 480 كم، ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة، وتعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء.

