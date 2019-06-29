يوفنتوس يعتزم خطة جديدة للحصول على خدمات زانيولو

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن خطة جديدة من إدارة يوفنتوس، للحصول على خدمات نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما.



ووفقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تجري مفاوضات مع مسؤولي روما، من أجل إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها زانيولو إلى تورينو، مقابل حصول الذئاب على خدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.



وسبق أن رفض روما عروضًا من يوفنتوس لضم زانيولو بمقابل مادي فقط، أو عن طريق إدخال لاعبين مثل خوان كوادرادو أو ماتيا بيرين في الصفقة.



ويراهن اليوفي على رغبة روما في ضم هيجواين لإبرام الصفقة، لأن إدارة الذئاب تخطط أن يكون "البيبيتا" هو خليفة البوسني إيدين دجيكو في هجوم فريق العاصمة، خاصة وأن الأخير قريب من الرحيل إلى إنتر ميلان.



يذكر أن إنتر ميلان سيحصل على 15% من قيمة الصفقة إذا تمت، وفقًا للعقد المبرم بين روما والنيراتزوري عند التعاقد مع زانيولو في الصيف الماضي.