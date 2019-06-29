"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة للشعب المصري جميعه وليست حكرًا على فئة أو طائفة أو جماعة معينة دون تفرقة أو انقسام.



وأكدت الهيئة، في بيان لها، وحدة الصف بين جموع شعبنا العظيم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العريق، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.



صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها.