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حوادث

التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة

السبت 29/يونيو/2019 - 03:05 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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مع قرب انتهاء العام القضائي الحالي، حصلت "الدستور" على تشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وطبقًا لما ورد بترتيب المناصب للائحة الداخلية لمجلس الدولة، سيتم تصعيد المستشار يسري الشيخ الذي يرأس حاليًا محكمة القضاء الإداري، للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل الذي يكتمل عطاؤه هذا العام، ثم المستشار حسن شلال الذي يرأس حاليًا قسم التشريع سيتم تصعيده لمحكمة القضاء الإداري.

أما المستشار يحيي خضري الذي يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية حاليًا، سيتم تصعيده لرئاسة التفتيش الفني خلفًا المستشار ربيع الشبراوي.

وبشأن هيئة المفوضين التي يرأسها حاليًا المستشار ممدوح صديق ويكتمل عطاؤه أول يوليو المقبل، فسيتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين الذي يرأس حاليًا الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا خلفًا له، ثم يأتي المستشار أنور خليل الذي ينضم هذا العام لعضوية المجلس الخاص ليترأس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، على أن يتم تفعيل هذا التشكيل الجديد في أول اجتماع للمجلس الخاص.

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