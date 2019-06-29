توقيع الكشف الطبي على 162 مواطنا بحي الكرامة في العريش

نظمت مديرية صحة شمال سيناء بالتعاون مع المحافظة قافلة طبية لحي الكرامة بالعريش، وذلك تحت رعاية المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.



وأشار الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 162 مواطنا من أهالي الحي، وتم تقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.



ومن جانبه، أوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن القافلة ضمت طبيبا ممارسا عاما وصيدليا وممرضة وإداريا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج اللازم بالمجان.



يذكر أن محافظ شمال سيناء كان قد وافق على إيفاد قوافل طبية أسبوعية لحي الكرامة، والذي لا يوجد به وحدات صحية أو طبية لحين إنشاء وحدة صحية.