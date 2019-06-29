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الكرازة

البابا تواضروس للسيسي: ثورة 30 يونيو حافظت على مصر من "التمزق"

السبت 29/يونيو/2019 - 03:02 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت – تريزة شنودة - مونيكا جرجس
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في نص برقية البابا تواضروس: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يطيب لي أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري كافةً، بالإصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بالذكري السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الشعبية التي حافظت على بلادنا من التمزق، والتي حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة، والتي مهدت الطريق لاستقرار المجتمع في شتى المجالات، نصلي إلى الله أن يهبكم الحكمة في قيادة مصر نحو آفاق المستقبل لمزيد من النمو والازدهار لشعبنا الأبي الوفي".

جاء ذلك في بيان رسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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