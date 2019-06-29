النقل: 3.5 مليار جنيه لتحديث شبكة مترو الأنفاق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، محمد عز، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في شبكة مترو الأنفاق الحالية لتطويرها، ومنها توريد عدد 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان- المرج) بتكلفة 2،3 مليار جنيه، وتطوير وتحديث عدد 17 قطارا- بدء تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالى 30 عاما- بتكلفة 335 مليون جنيه.



وأضاف "عز" أنه تم توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة- المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه، كما تم تطوير نظم المراقبة والتأمين بعدد 47 محطة، بتكلفة 40 مليون جنيه.



وتابع: "تم توريد وتركيب عدد 46 سلما متحركا، و28 مصعدا كهربائيا بمحطات المترو، بتكلفة 65 مليون جنيه، وتوريد عدد 850 بوابة لاتلامسية، وعدد 100 ماكينة تذاكر للخطين الاول والثاني للمترو، بتكلفة 160 مليون جنيه".