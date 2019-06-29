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مصر

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

السبت 29/يونيو/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
شبين الكوم 24 34
طنطا 25 33
دمنهور 24 31
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 23 30
السلوم 24 31
سيوة 24 39
بورسعيد 24 30
دمياط 25 30
الزقازيق 23 36
الإسماعيلية 24 37
السويس 24 36
العريش 24 32
رفح 25 31
رأس سدر 26 37
نخل 19 36
نويبع 27 38
طابا 25 36
كاترين 19 32
الطور 27 36
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 30 41
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 38
سوهاج 27 38
قنا 28 39
الأقصر 29 39
أسوان 30 41
أبوسمبل 30 41
الوادى الجديد 29 41
شلاتين 29 37
أبورماد 30 36
حلايب 31 34
رأس حدربة 31 33

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