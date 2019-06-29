التحقيق مع استورجي وطالب بتهمة ذبح فتاة في العمرانية

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة مع استورجي وطالب ثانوي زراعي؛ لاتهامهما بذبح فتاة داخل شقة في العمرانية؛ بعد اختلافها مع أحدهما حول ممارسة الرذيلة.



كشفت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا بوجود آثار دماء أمام شقة مغلقة منذ فترة طويلة، فانتقلت مباحث قسم العمرانية وتبين وجود آثار دماء أمام باب الشقة وعلى سلم العقار.



وأفادت تحريات العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، بأن ملاك الشقة أغلقوها منذ فترة طويلة ويقيمون بمكان آخر بعد حبس نجلهم في قضية، فتم كسر باب الشقة ليتم العثور على جثة لفتاة مذبوحة بداخلها، ولم يعثر على تحقيق شخصية بحوزتها.



تم تشكيل فريق بحث وخلال ساعات نجحت تحريات العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة في حل اللغز، حيث تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة لرفض المجني عليها معاشرة أحدهما فسدد لها طعنة بـ"رقبة زجاجة".