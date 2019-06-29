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عالم

إثيوبيا ترسخ ثقافة التعايش السلمي بين الأديان لتحقيق السلام

السبت 29/يونيو/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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حرص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على عقد لقاءات متعددة مع قادة الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في بلاده بهدف ترسيخ قيمة الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، وذلك إدراكا منه ومن حكومته بالدور الذي يمكن أن يلعبه قادة الديانتين في بناء مجتمع ينعم بالسلام والاستقرار، ليكون بذلك أول قائد إثيوبي يولي اهتماما بدور المسجد والكنيسة في دعم سياسات الحكومة.

ودعما لترسيخ السلام المجتمعي، أنشأ آبي أحمد مطلع 2019 وزارة لشئون السلام معنية بالحد من النزاعات وتعزيز ثقافة التعايش السلمي التي تعد الأولى من نوعها في إثيوبيا، وتستعين الوزارة في أداء مهامها برجال دين مسلمين ومسيحيين وقادة العمل النقابي والمدني.

وكانت إثيوبيا شهدت في عهدي رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي، ثم خليفته هيلي ماريام ديسالين انقساما حادا بين المسلمين بسبب اختلاف مذاهبهم الدينية (صوفية، سلفية) بالإضافة لوجود تيار معارض لكيفية ترشيح أعضاء المجلس الأعلى الإسلامي الممثل الشرعي الوحيد للمسلمين في البلاد، وطالب مؤيدو هذا التيار عدم تسييس المجلس وعدم اختيار أعضائه من الموالين للحكومة، باعتباره معني بالدرجة الأولى بقضايا المسلمين الدينية.

وأعقب ذلك خروج احتجاجات من أنصار هذا التيار انتهت باعتقال أشخاص ممن وصفوا بالتشدد، وجهت الحكومة لهم تهمة الإرهاب وسجنوا سنوات.

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