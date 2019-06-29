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تقارير ومتابعات

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

السبت 29/يونيو/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أزمة كبيرة دارت بشأن اللاعب عمرو وردة مع الفتاة المكسيكية خاصة، فبعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، قرر اتحاد الكرة تخفيف عقوبة عمرو وردة إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بدلاً من الاستبعاد من قائمة الفراعنة.

لم تقف الفتاة المكسيكية مكتوفة الأيدي خاصة عندما تدخل اللاعب محمد صلاح، حيث توّقع الكثير أن تنتقد الفتاة محمد صلاح، إلا أن الفتاة وجهّت عدة رسائل لصلاح.

قالت "جيوفانا فال" عارضة الأزياء المكسيكية، إنها لم تنتقد محمد صلاح أبدًا منذ بداية الأزمة، حيث كتبت قائلة: "لم أقل شيئًا سيئًا عن مو، فهو مثلي الأعلى".

وحين غرّد صلاح قائلا إن الجميع يستحق فرصة ثانية، كتبت "فال" قائلة: "نحن جميعا نستحق الفرصة الثانية".

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