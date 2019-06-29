بوتين يرى مؤشرات إيجابية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن هناك تقدما نحو إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا بين انفصاليين تدعمهم موسكو وقوات حكومية، والذي يدخل عامه الخامس.



واستشهد بوتين بإطلاق سراح أربعة متمردين انفصاليين، هذا الأسبوع، الذين كانت تحتجزهم أوكرانيا لعدة سنوات، والذي وصفته كييف بـ"بادرة حسن نية".



ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان، إن كييف اتخذت أيضا موقفا متصالحا أكثر تجاه نزاع بشأن احتجاز روسيا ثلاثة قوارب بحرية أوكرانية وأفراد أطقم القوارب الـ24 في مضيق كيرش، بالقرب من شبه جزيرة القرم، في نوفمبر الماضي.



وتؤكد روسيا، التي ضمت إليها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا المجاورة قبل خمس سنوات، أن القوارب الأوكرانية دخلت بشكل غير شرعي مياهها الإقليمية، وتعتبر أوكرانيا القرم جزءا من أراضيها.



وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع، إلى أنه منفتح على العمل مع موسكو للتوصل إلى اتفاق سيعيد البحارة إلى بلادهم.



غير أنه قال إن أي اتفاق بين موسكو وكييف بشأن البحارة ربما يتم إبرامه بعد أن تجري أوكرانيا انتخابات برلمانية في 21 يونيو.



وذكر بوتين أن شرطا واحدا ممكنا للاتفاق، ربما يكون اعتراف أوكرانيا بأن قواربها البحرية دخلت المياه الإقليمية الروسية.



وذكر الرئيس الروسي أنه تحدث بشأن الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أثناء قمة مجموعة العشرين.



وقال إنه اتفق مع ميركل على ضرورة استمرار محادثات السلام داخل ما تسمى "مجموعة نورماندي"، التي تضم أوكرانيا وروسيا، وتتوسط فيها ألمانيا وفرنسا، على الرغم من أنه ليس هناك أي موعد لاجتماع مقبل.