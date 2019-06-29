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عالم

بوتين: روسيا واليابان تشهدان تقدمًا فى الحوار بشأن معاهدة السلام

السبت 29/يونيو/2019 - 02:49 م
جريدة الدستور
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن بلاده واليابان تشهدان تقدما في حوارهما حول معاهدة السلام التي طال انتظارها، ممتدحا الجهود التي يبذلها وزيرا خارجية البلدين.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عقب المباحثات التي جمعتهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية: "ناقشنا بوضوح مع السيد آبي مشكلة معاهدة السلام، ولاحظنا أن وزيري خارجية البلدين أقاما حوارا موضوعيا بشأن هذه المسألة المعقدة والحساسة للغاية بالنسبة للبلدين، وسيستمر الحوار"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار إلى أن المؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية "روس آتوم" مستمرة في جهودها من أجل إزالة آثار حادث فوكوشيما، كما أن الجانبين يعملان أيضا على مجموعة من المبادرات المتعلقة بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد وأيضا أنشطة مشتركة في دول ثالثة.

وأشار إلى أن مشروع مد كابل نقل بيانات بحري فائق السرعة "اليابان - أوروبا" من مدينة ناخوداكا الروسية إلى مدينة نييجاتا اليابانية، هو بند مهم على جدول الأعمال.

كما اتفق بوتين وآبي على أن بلديهما أحرزا تقدما كبيرا في العلاقات عما كانت عليه قبل أعوام، وشكر بوتين آبي على دعوته للقيام بزيارة منفصلة إلى اليابان.

بدوره، قال "آبي" إن اليابان ستبدأ بتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس المشاركين في مشاريع مشتركة ابتداءً من شهر سبتمبر القادم، في إطار خطة تعاون من ثماني نقاط لتشجيع الاتصالات الثنائية.

كما علق بوتين على القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إنه لا يمكن حلها إلا بالوسائل الدبلوماسية ومن خلال جميع الأطراف المعنية، مضيفا: "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أمن وتنمية المنطقة".

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