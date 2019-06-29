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رياضة

السنغالي ماجيتي نداي حكما لمباراة مصر وأوغندا بأمم أفريقيا

السبت 29/يونيو/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
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أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اختيار الحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة مباراة مصر وأوغندا، ضمن منافسات البطولة والمقرر إقامتها غدا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى لدور المجموعات.

ونجح منتخب "الفراعنة" في حسم التأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز في أول جولتين على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على الترتيب (1 - 0) و(2 - 0) ليتصدر قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى، بينما يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بنقطة واحدة، والكونغو رابعا دون نقاط.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، والتي تقام على 6 ملاعب هي استاد القاهرة، والسلام، والسويس، والدفاع الجوى، والإسكندرية، والإسماعيلية.

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