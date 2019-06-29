وصول سفينة إنزال أمريكية إلى ميناء أوديسا

وصلت "يو إس إن إس يوما"، وهي سفينة نقل وإنزال أمريكية عالية السرعة، إلى ميناء أوديسا.



وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن هذه الوحدة القتالية ستشارك في مناورة Sea Breeze-2019 الثنائية.



وأفيد أيضا بأن السفينة أوصلت مشاة البحرية الأمريكية إلى أوكرانيا، الذين سيشاركون في التدريبات.. في المستقبل القريب، من المقرر أن تصل سفينة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية- مدمرة الصواريخ الأمريكية "كارني".



في وقت سابق، نشرت خدمة الحدود الأوكرانية تقارير تفيد بأن المناورات الأوكرانية الأمريكية ستبدأ في 1 يوليو، وسيتم إجراء مناورات عسكرية على الأرض وفي البحر وفي الهواء وتحت الماء.



تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى سفينة الإنزال USNS Yuma، فإن مدمرة الصواريخ USS Carney ستصل إلى الشواطئ الأوكرانية.. هذه السفينة مجهزة بصواريخ توماهوك كروز التي يصل مداها إلى 1.6 ألف كيلومتر.