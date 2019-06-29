السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

مدرب زيمبابوي: الكونغو منتخب قوي وهدفنا الفوز عليه

السبت 29/يونيو/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب صنداي شيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي لكرة القدم، عن حزنه لضياع عدة فرص في مباراة فريقه الماضية ضد أوغندا بالجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال شيدزامبوا - خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراته مع الكونغو الديمقراطية غدا في ختام دور المجموعات لكان 2019 - "إنه مجرد أن تصل للمرمى هذا يعد مؤشرا جيدا ولكن ليس بإمكانك تحديد متى سيحالفك الحظ وتسجل أهدافا"، مضيفا: "منتخب الكونغو فريق قوي للغاية ونعرف بعضنا جيدا حيث سبق وواجهناه من قبل في التصفيات الإفريقية.. ونسعى لتحقيق الفوز عليه".

من جانبه، كشف نولدج موسونا لاعب منتخب زيمبابوي أنهم على دراية تامة بمنتخب الكونغو قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين غدا.

وقال موسونا: "نعرف الكونغو جيدا وهو فريق جيد ونحن تفوقنا عليه في التصفيات ونتمنى تكرار نفس الأمر في مباراة الغد".

ويملك منتخب زيمبابوي نقطة وحيدة في مشواره بأمم أفريقيا بعد الخسارة من مصر في الجولة الأولى والتعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما في الجولة الثانية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

منذ حوالي 9 ساعات

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قصة الكوب الذى اصطحبه بوتين فى عشاء قمة العشرين

ads

الصور

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

ستوديو

عمرو سلامة وسوسن بدر في حملة سرطان البروستاتا (شاهد)

ضبط مخدرات مع وفد البرازيل لقمة العشرين (فيديو)

أسامة الشاهد: مشاركة السيسى فى قمة العشرين تسهم فى توطيد العلاقات (فيديو)

"درع السلام".. فيلم وثائقى عن قوات الدفاع الجوى فى عيدها (فيديو)

رياضة

يوفنتوس يعتزم خطة جديدة للحصول على خدمات زانيولو

لاعب ريال مدريد يرفض الرحيل بصفقة تبادلية

مدافع المنتخب المغربي: شخصيتنا الحقيقية ظهرت أمام كوت ديفوار

السنغالي ماجيتي نداي حكما لمباراة مصر وأوغندا بأمم أفريقيا

منوعات

علاج جديد للصلع باستخدام الخلايا الجذعية

دراسة استطلاعية تؤكد زيادة عدد الشبان العرب الراغبين في الهجرة

6 مشاكل تتعرض لها بشرتك في الأجواء الحارّة

دراسة: المريخ ربما احتضن الحياة قبل الأرض بملايين السنين

إسلام سياسي

داعش يعلن مقتل وإصابة 25 من حركة "طالبان" في ننجرهار الأفغانية

في ذكرى ثورة "30 يونيو".. فضائح الإخوان عرض مستمر

على غرار تركيا.. كوستاريكا ترحّل 4 إرهابيين إلى مصر والعراق

تعزيز الإجراءات الأمنية عقب هجومين لـ"داعش" في الفلبين

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

تفاصيل خطة معارض الكتاب بالمحافظات

الليلة.. فيلم "أحمر" بالجامعة الأمريكية

الليلة.. "مزيكا في السطح" بمركز درب

اليوم.. مواهب غنائية شابة مع كورال القاهرة الاحتفالي في الجمهورية

صفحتنا ع الفيس بوك