مدرب زيمبابوي: الكونغو منتخب قوي وهدفنا الفوز عليه

أعرب صنداي شيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي لكرة القدم، عن حزنه لضياع عدة فرص في مباراة فريقه الماضية ضد أوغندا بالجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019.



وقال شيدزامبوا - خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراته مع الكونغو الديمقراطية غدا في ختام دور المجموعات لكان 2019 - "إنه مجرد أن تصل للمرمى هذا يعد مؤشرا جيدا ولكن ليس بإمكانك تحديد متى سيحالفك الحظ وتسجل أهدافا"، مضيفا: "منتخب الكونغو فريق قوي للغاية ونعرف بعضنا جيدا حيث سبق وواجهناه من قبل في التصفيات الإفريقية.. ونسعى لتحقيق الفوز عليه".



من جانبه، كشف نولدج موسونا لاعب منتخب زيمبابوي أنهم على دراية تامة بمنتخب الكونغو قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين غدا.



وقال موسونا: "نعرف الكونغو جيدا وهو فريق جيد ونحن تفوقنا عليه في التصفيات ونتمنى تكرار نفس الأمر في مباراة الغد".



ويملك منتخب زيمبابوي نقطة وحيدة في مشواره بأمم أفريقيا بعد الخسارة من مصر في الجولة الأولى والتعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما في الجولة الثانية.